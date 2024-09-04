Его массовое производство начнётся не ранее 2026 года.

По информации CnEVPost, основатель и президент китайской компании XPeng AeroHT пообещал начать продажи трёхосного электромобиля Land Aircraft Carrier с летающим модулем в 2026 году по цене не более $280 000. По крайней мере, на своей родине в Китае данное необычное транспортное средство будет стоить именно столько. В ноябре прототипы этого средства перемещения по суше и воздуху будут демонстрироваться на региональных китайских мероприятиях, причём как связанных с авиацией, так и автомобильных. Обещан и демонстрационный полёт соответствующего модуля, который перевозится электромобилем при движении по поверхности Земли.

Источник изображения: XPeng AeroHT

Предварительные заказы на новинку начнут приниматься уже в конце этого года, но массовое производство и продажи начнутся только в 2026 году. Ранее считалось, что это случится в конце 2025 года, но когда речь идёт о сертификации новых типов летательных аппаратов, рассчитывать на их своевременное появление на рынке сложно. К октябрю начнётся строительство предприятия XPeng в Гуанчжоу, которое в дальнейшем будет выпускать этот гибрид электромобиля и электролёта. После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно выпускать по 10 000 таких транспортных средств.