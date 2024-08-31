Да и конечная продукция может отправляться потом из Китая в другие регионы.

Квартальный отчёт по форме 10-Q компания NVIDIA опубликовала синхронно с выступлением её представителей на отчётном мероприятии, поэтому некоторые документальные данные сопровождались устными комментариями, к которым было бы неплохо вернуться. Напомним, что в отчёте по форме 10-Q был отмечен рост выручки в Китае и Гонконге на 34% в годовом сравнении, и доля этого региона в совокупной выручке компании превысила 12%.

Источник изображения: NVIDIA

Могло сложиться впечатление, особенно с учётом комментариев некоторых аналитиков, что подобная динамика выручки в Китае обусловлена исключительно стремлением клиентов NVIDIA закупить больше ускорителей вычислений для развития собственных систем искусственного интеллекта, но финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) во время своего выступления на отчётном мероприятии сделала важные пояснения.

Во-первых, привязка выручки к конкретному региону учитывает наличие в нём предприятий подрядчиков NVIDIA, которые выпускают для неё продукцию. Они закупают комплектующие для производства готовых изделий, а последние в итоге отправляются по всему миру. При этом закупка этих комплектующих у NVIDIA находит отражение в соответствующем движении средств по счетам, и с точки зрения отчётности привязывается именно к Китаю и Гонконгу. Время от времени денежные потоки меняют своё направление, но это не значит, что в каком-то из регионов в результате начинает оседать больше конечной продукции NVIDIA. Как добавила Колетт Кресс, китайский рынок потребляет не только серверные решения марки, но ещё и игровые решения, а также компоненты для автомобилей.