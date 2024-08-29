Но в удельном выражении она так и не достигла досанкционного уровня.

Квартальный отчёт NVIDIA по форме 10-Q содержит региональную разбивку выручки компании, и Китай проходит в ней одной строкой с Гонконгом. В прошедшем квартале они формировали более 12% выручки компании, уступая только США, Тайваню и Сингапуру. Последний является финансовым и логистическим центром, поэтому не следует считать, что пропорциональное количество продукции NVIDIA осело в этом крохотном государстве.

Источник изображения: NVIDIA

Если же говорить о Китае в комбинации с Гонконгом, то в прошлом квартале компания смогла нарастить региональную выручку на 34% в годовом сравнении, а по итогам всего первого полугодия прирост превысил 42%. Это довольно высокие показатели, если учесть, что сейчас выручка NVIDIA в основном формируется ускорителями вычислений, а поставки передовых моделей в Китай запрещены правилами экспортного контроля США. На квартальном мероприятии представители NVIDIA признались, что в относительном выражении выручке компании в Китае пока так и не удалось достичь той доли, которая наблюдалась до введения санкций в октябре 2022 года. В дальнейшем местный рынок будет весьма конкурентным для компании, как заявили её представители.