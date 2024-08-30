В день, когда было всё у нас с тобой в десять раз больше, чем второго сентября.

Скорость, с которой китайские автопроизводители расширяют ассортимент своих моделей, не позволяет делать большие паузы между этапами событий, по этой причине уже после демонстрации спрятанного под камуфляжной плёнкой прототипа CX1e компания Zeekr сначала призналась, что семейный электрический кроссовер будет носить имя 7X в серийном исполнении, а потом показала не только его открытую внешность, но и интерьер. Сегодня компания сообщила, что на рынке Китая машина дебютирует 20 сентября по цене от $33 680.

Источник изображения: Zeekr

Габаритные размеры этого электромобиля составят 4825 × 1930 × 1656 мм (Д × Ш × В), колёсная база достигнет 2925 мм. По словам производителя, Zeekr 7X обладает самым просторным салоном в классе. Тяговые электродвигатели с компонентами их карбида кремния позволят полноприводной машине разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Стандартная LFP-батарея обеспечит запас хода в 605 км по циклу CLTC при ёмкости 75 кВт‧ч, в старших версиях будет доступна NMC-батарея ёмкостью 100 кВт‧ч, которой должно хватить на 780 км пробега по циклу CLTC.

Напряжение высоковольтной бортовой сети 800 В при наличии самой современной в ассортименте Zeekr батареи позволит за 10,5 минут восстанавливать заряд аккумулятора с 10 до 80 %, причём речь идёт как раз о LFP-версии батареи. За автопилот у Zeekr 7X отвечают два процессора NVIDIA Orin-X, лидар, набор камер и прочих датчиков, а мультимедийная платформа будет построена на процессоре Qualcomm Snapdragon 8295.