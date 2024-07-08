Пока машина скрывается под камуфляжной плёнкой.

Успевшая полюбиться российским покупателям электромобилей марка Zeekr, принадлежащая наравне с Volvo и Lotus китайской компании Geely, с некоторых пор лишилась возможности попадать на местный рынок без дополнительных сложностей, поскольку прямому экспорту машин в РФ обещал противодействовать сам производитель. Тем не менее, это не повод отказываться от знакомства с новинками марки, которые появляются в привычном для большинства китайских компаний высоком темпе. По информации CnEVPost, руководство Zeekr недавно опубликовало на страницах социальной сети Weibo официальные фотографии нового семейного кроссовера CX1e, укрытого камуфляжной плёнкой.

реклама

Источник изображения: Weibo, Zeekr

Машина выйдет на рынок в текущем полугодии, поскольку год формально уже преодолел экватор, но как долго придётся ждать дебюта, судить сложно. Скорее всего, высокая конкуренция на китайском рынке электромобилей не позволит Zeekr долго медлить с премьерой.

Источник изображения: Weibo, Zeekr

До сих пор ассортимент серийных моделей Zeekr формировался четырьмя электромобилями: спортивным купе 001, минивэном 009, компактным хэтчбеком X и седаном 007, который может претендовать на звание самой доступной модели марки. На статус электромобиля для семейного использования в той или иной мере могут претендовать все четыре, но Zeekr всё же решила адресовать семейной аудитории новый кроссовер CX1e.

Источник изображения: Weibo, Zeekr

Судя по фото, кроссовер получил традиционные для данной категории пропорции кузова и достаточно вместительный салон, но сохранению высоких аэродинамических свойств уделялось особое внимание. На передней кромке стеклянной панорамной крыши виднеется выступ лидара, подразумевающий привычное для подобных транспортных средств наличие развитых систем активной помощи водителю. По всей видимости, цену и технические характеристики Zeekr CX1e мы сможем узнать до конца этого полугодия, ближе к моменту официального анонса.