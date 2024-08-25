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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейский ускоритель Rebellions поравняется по объёму памяти HBM3E с NVIDIA Blackwell
Он выйдет до конца текущего года.

Издание Business Korea привело пример того, как серьёзная конкуренция в сегменте ускорителей вычислений подтолкнула южнокорейскую компанию Rebellions к ускорению выхода на рынок своего флагмана по имени Rebel Quad. Первоначально перед ним компания хотела выпустить к концу этого года свой первый ускоритель с памятью класса HBM, оснастив решение по имени Rebel Single единственным 12-слойным стеком памяти HBM3E производства Samsung.

Источник изображения: The Korea Economic Daily

Теперь желание предложить более конкурентоспособный продукт перевесило, и Rebellions к концу этого года рассчитывает начать поставки ускорителей Rebel Quad, которые будут оснащаться 4 стеками HBM3E в 12-слойном исполнении совокупным объёмом 144 Гбайт. По этому показателю изделие Rebellions догонит передовой ускоритель NVIDIA Blackwell.

Что характерно, компания Samsung Electronics будет не только снабжать Rebel Quad памятью типа HBM3E, но и наладит выпуск по 4-нм технологии непосредственно чипа, занимающегося ускорением вычислений, а также будет упаковывать эти компоненты. Представители Rebellions заявили, что не рассматривают возможность сотрудничества с TSMC в этой сфере.

#samsung #искусственный интеллект #южная корея #hbm3e #rebellions
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