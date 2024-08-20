Собственно, и строительство ещё не началось, а подготовка к нему приостановлена.

Ресурс Business Korea приводит историю не самого простого взаимодействия Samsung Electronics и ASML, которая началась в декабре прошлого года. Тогда делегация представителей Samsung в Нидерландах договорилась с ASML о создании совместного исследовательского центра в Южной Корее и закупке для него передового оборудования на десять лет вперёд. В частности, для этого центра Samsung намеревалась покупать не менее трёх литографических сканеров ASML в каждом из трёх последующих поколений оборудования семейства Twinscan EXE, начиная с серии 5200.

Источник изображения: Samsung Electronics

С приходом на пост главы подразделения Device Solutions в мае этого года Чон Ён Хёна (Jun Young-hyun) риторика южнокорейской стороны изменилась, как сообщают источники. В начале этого месяца компания уведомила ASML, что рассчитывает ограничиться закупкой сканеров серии Twinscan EXE:5200, а в отношении следующих собирается ещё подумать. Также стало известно, что подготовка к строительству совместного исследовательского центра в Хвасоне заморожена. Представители Samsung лишь пояснили, что он будет построен, но для этого будет выбрано оптимальное место.