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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Arm занялась разработкой игрового графического процессора
Силами израильских специалистов.

Редкой в эти дни новостью из Израиля, не связанной с вооружённым конфликтом в этом регионе, стала публикация на страницах издания Globes, рассказывающая об активности британской компании Arm в местном исследовательском центре. Команда из примерно 100 специалистов, как отмечает источник, создаёт игровой графический процессор Arm, и в случае необходимости соответствующие компетенции затем могут быть применены для создания ускорителя вычислений.

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Источник изображения: Globes

По всей видимости, Arm и материнская структура SoftBank не нашли особой поддержки ни у Intel, ни у купленной недавно Graphcore, а потому пытаются самостоятельно создать GPU для ускорителей вычислений, работающих в инфраструктуре систем искусственного интеллекта. Появление таких слухов на регулярной основе лишь доказывает серьёзность намерений SoftBank по созданию собственных компонентов для систем искусственного интеллекта.

#израиль #arm #gpu #разработка
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