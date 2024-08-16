Силами израильских специалистов.

Редкой в эти дни новостью из Израиля, не связанной с вооружённым конфликтом в этом регионе, стала публикация на страницах издания Globes, рассказывающая об активности британской компании Arm в местном исследовательском центре. Команда из примерно 100 специалистов, как отмечает источник, создаёт игровой графический процессор Arm, и в случае необходимости соответствующие компетенции затем могут быть применены для создания ускорителя вычислений.

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Источник изображения: Globes

По всей видимости, Arm и материнская структура SoftBank не нашли особой поддержки ни у Intel, ни у купленной недавно Graphcore, а потому пытаются самостоятельно создать GPU для ускорителей вычислений, работающих в инфраструктуре систем искусственного интеллекта. Появление таких слухов на регулярной основе лишь доказывает серьёзность намерений SoftBank по созданию собственных компонентов для систем искусственного интеллекта.