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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung утверждает, что тестирование её продукции, включая HBM, ведётся в соответствии с планами
При этом некоторые изделия проходят оптимизацию под запросы клиентов.

Можно бесконечно долго рассуждать о взаимосвязи денег и счастья, но совершенно очевидно, что оба этих субъекта любят тишину. Из этих соображений крупные компании избегают прямых комментариев о своих взаимоотношениях с клиентами, и Samsung в этом плане ничуть не выбивается из общей картины. В последние недели в Сети часто появлялись слухи об успехах и неудачах компании в сфере сертификации своей продукции поколения HBM3E под требования NVIDIA, но ресурсу Seeking Alpha представители южнокорейского гиганта дали довольно сдержанные и нейтральные комментарии по данной ситуации.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Сейчас Samsung, по словам представителей компании, находится в процессе оптимизации своих продуктов в тесном взаимодействии с различными клиентами, и тестирование данных изделий проводится в соответствии с ранее намеченными планами. Если перевести это высказывание с языка представителей компаний по связям с общественностью, можно предположить, что даже если Samsung и приходится как-то подстраиваться под требования NVIDIA, взаимодействие двух компаний осуществляется в полном соответствии с намеченным ранее графиком.

#nvidia #samsung #полупроводники #hbm3e
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