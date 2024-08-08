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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix не торопится строить прогнозы по спросу на HBM на вторую половину 2025 года и далее
Для этого сейчас нет достаточных данных.

На собрании сотрудников SK hynix в эту среду генеральный директор Квак Но Чун (Kwak Noh-jung), как сообщают южнокорейские СМИ, заявил о способности спроса на микросхемы памяти оставаться на высоком уровне до конца первой половины следующего года. Он подчеркнул, что именно высокий спрос на HBM стал для всей отрасли по выпуску памяти тем фактором, который переломил экономическую ситуацию.

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Источник изображения: SK hynix

От прогнозов на более отдалённые периоды глава компании воздержался, но не из-за сомнений в положительной динамике рынка памяти, а из-за отсутствия достаточных данных для количественной оценки. В целом, как уже отмечалось ранее, заказами на выпуск микросхем HBM различных поколений компания обеспечена до конца 2025 года, поэтому весь вопрос в том, как себя будет вести рынок после этого периода.

#аналитика #sk hynix #hbm
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