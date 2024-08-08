Впервые с декабря 2022 года.

Помимо дивидендов, публичные компании могут возвращать средства своим инвесторам через выкуп у них собственных акций. Разумеется, для этого эмитент должен располагать достаточной суммой свободных средств и обладать некоторой уверенностью в будущем, поскольку подобные программы возврата капитала инвесторам рассчитываются на несколько кварталов, как минимум. Судя по информации Bloomberg, компания Micron Technology видит все необходимые условия для возобновления выкупа акций.

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Источник изображения: Micron Technology

Первоначально она выкупала их с мая 2018 года, но в декабре 2022 года приостановила выкуп, сославшись на неблагоприятные рыночные условия. Рынок памяти в тот период действительно был в упадке, и тратить деньги на выкуп акций было нерационально. Теперь же условия работы на рынке памяти улучшились достаточно, чтобы компания вернулась к выкупу собственных акций. Новость сама по себе вызвала рост курса акций Micron почти на 5% на торгах в США. Во многом оптимизм руководства Micron, надо полагать, связан с высоким спросом на микросхемы памяти типа HBM. Компания сертифицировала свои 8-ярусные чипы HBM3E для использования в составе ускорителей NVIDIA H200, поэтому с лидером рынка подобных решений американскому производителю памяти определённо «по пути».