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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IMEC удалось создать при помощи сканера High-NA EUV самые компактные чипы в мире
За один проход, между прочим.

Бельгийская лаборатория IMEC получила от ASML один из первых литографических сканеров с высокой числовой апертурой (High-NA EUV) не просто так, а с вполне определённой целью — помочь участникам рынка в освоении более совершенных литографических технологий с помощью подобного оборудования. Как сообщает Reuters, специалистам IMEC уже удалось изготовить с помощью данной машины ASML самые маленькие в мире чипы — как ячейки памяти, так и логические компоненты. Конкретные параметры полученных тестовых чипов не уточняются.

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Источник изображения: ASML

Важно, что изготовлены эти рекордно компактные чипы были за один проход, и все использованные при этом химикаты и элементы оснастки можно будет применять в массовом производстве в рамках соответствующих технологических процессов. Intel в этом году получит уже второй такой литографический сканер ASML, а TSMC надеется получить первый до конца года, чтобы примерно к 2028 году освоить с его выпуск чипов по технологии A14.

#полупроводники #литографическое производство #asml #high-na euv #imec
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