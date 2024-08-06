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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC собирается внедрить High-NA EUV в 2028 году в рамках технологии A14P
По сути, это будет второе поколение 1,4-нм техпроцесса.

Из опубликованных ресурсом DigiTimes на прошлой неделе слухов внимания определённо заслуживает информация о намерениях компании TSMC приступить к использованию EUV-сканеров с высоким значением числовой апертуры (High-NA) в 2028 году при выпуске чипов по технологии A14P, которая будет относиться ко второму поколению условного 1,4-нм техпроцесса.

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Источник изображения: Intel

Представители TSMC до этого не раз отмечали, что не собираются применять оборудование этого класса для выпуска чипов по технологии A16, которая будет освоена во второй половине 2026 года. И всё же, компания не отказывается от покупки образцов соответствующего оборудования у ASML, и вскоре начнёт с ним экспериментировать, если Intel не помешает ей в этом. Получается, что внедрить использование EUV-сканеров с высоким значением числовой апертуры TSMC рассчитывает лишь в 2028 году, когда техпроцесс A14 уже эволюционирует до специализированной версии A14P.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc #asml #high-na euv
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Intel вскоре получит вторую литографическую машину для High-NA EUV
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