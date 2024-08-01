И собирается делать это в случае с HBM3E.

Памятуя о проблемах NVIDIA с получением от Samsung подходящих микросхем памяти типа HBM3 и HBM3E, представляющий интересы Jefferies на квартальной отчётной конференции AMD Блейн Кёртис (Blayne Curtis) поинтересовался у генерального директора компании Лизы Су (Lisa Su), как обстоят дела с доступом к этому виду компонентов.

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Источник изображения: AMD

Глава AMD без лишних смысловых манёвров ответила, что компания сертифицировала продукцию нескольких поставщиков, если говорить о микросхемах памяти HBM3. Она признала, что выпуск памяти является непростым бизнесом, но AMD со своими поставщиками находит общий язык. Если же говорить о микросхемах HBM3E, то и их AMD намерена сертифицировать для своих будущих продуктов в исполнении сразу нескольких поставщиков. В начале своего комментария Лиза Су также призвала общественность «не реагировать на весь тот шум», который окружает обсуждение подобных вопросов. Помимо SK hynix, поставками HBM3 и HBM3E готовы заниматься Micron и Samsung, и вряд ли AMD упоминает под словом «несколько» только две компании из этого перечня.