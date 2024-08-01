Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США готовятся запретить поставки в Китай чипов памяти HBM2 и более современных
А также оборудования для их производства.

Агентство Bloomberg приводит подробности планов властей США по дальнейшему ограничению темпов развития китайских систем искусственного интеллекта. Поскольку почти все профильные ускорители вычислений так или иначе используют память семейства HBM, то регуляторы США ставят перед собой задачу ограничить её поставки в КНР с привлечением усилий даже зарубежных производителей типа SK hynix и Samsung.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

Последние так или иначе используют американские технологии или программное обеспечение для производства своих микросхем памяти, что даёт властям США все основания применить правила экспортного контроля к деятельности этих южнокорейских производителей памяти. Как ожидается, со следующего месяца будет запрещена поставка в Китай микросхем типов HBM2, HBM3 и HBM3E, а также более современных, которые могут появиться в перспективе.

Примечательно, что американская компания Micron от готовящихся ограничений пострадает в меньшей мере, поскольку она добровольно прекратила поставлять свою память семейства HBM в Китай в ответ на санкции, которые были введены китайскими властями против её продукции на внутреннем рынке. Власти США также намерены ограничивать поставки в КНР оборудования для выпуска микросхем памяти семейства HBM. Принято считать, что китайская компания CXMT соответствующим оборудованием располагает, и собирается наладить выпуск HBM2 в обозримом будущем. Не совсем понятно, как эти ограничения скажутся на бизнесе NVIDIA, ведь она поставляет в Китай адаптированные под прежние требования властей США ускорители вычислений, а тот же H20 оснащается микросхемами HBM3, которые завозить в КНР будет запрещено.

#samsung #китай #полупроводники #санкции #micron #sk hynix #hbm
+
Написать комментарий (0)
Samsung готова начать поставки памяти типа HBM4 через год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
4
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
16
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
16
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
26
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
2
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
44
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
18
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
8
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
26
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4

Сейчас обсуждают

Данил Дементьев
10:30
Куканг, ну ты чего? Мне что, учить тебя надо? Надо делать эту технологию ТОЛЬКО для 5000 линейки, чтобы люди схавали 5060 за 500$, и пофиг, что она будет всего на 5% мощнее 4060
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
Данил Дементьев
10:23
Почему не улучшая? Даже уходшая производительность карты, т.к. тензорные ядра занимают площадь. Если бы вместо них были куда-ядра, то чистый ФПС без лучей и длсс был бы выше
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
Andrey Eliseev
10:23
А чем не устраивает Ryujinx? Там обновления регулярные до сих пор.
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
Артём Николаев
10:23
Накачу уникума за мадьяр!
Politico: Евросоюз не смог совместно выразить недоверие к выборам в Венесуэле из-за вето Венгрии
Мартин Збоинский
10:19
Fe потерял свой смысл, после замены снапа на шлак
Bloomberg: Киев получил первую партию истребителей F-16
Anton1978
10:17
Эмулятор свитча!!!Вы что серьезно? Там графика дно днищенское на хера это нужно? Уж лучше вообще не играть
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
Владимир Рыбалка
10:14
В первый дум?
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Константин Бородаенко
10:09
Какую дичь вы тут пишите... Этот ресурс уже хуже помойки стал! Власть же сказала что специально замедляет ресурс на территории РФ для принуждения выполнения требований каких-то и разблокировки пропага...
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
Denis Vershinin
10:02
Писаки деградировали окончательно. Мне один рассказал как он пишет статьи, сначала дает ИИ задачу, а после сам корректирует. Здесь нет главного раскрытия какие изменения в этой версии AU..смысловая на...
Google обновила Android Auto до версии 12.5
Владимир Платонов
10:01
Умные такие 🤣 мозгов то хватит ? Это вам не с камнями да палками работать, тут уже технологии
Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем