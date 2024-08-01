А также оборудования для их производства.

Агентство Bloomberg приводит подробности планов властей США по дальнейшему ограничению темпов развития китайских систем искусственного интеллекта. Поскольку почти все профильные ускорители вычислений так или иначе используют память семейства HBM, то регуляторы США ставят перед собой задачу ограничить её поставки в КНР с привлечением усилий даже зарубежных производителей типа SK hynix и Samsung.

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Источник изображения: Micron Technology

Последние так или иначе используют американские технологии или программное обеспечение для производства своих микросхем памяти, что даёт властям США все основания применить правила экспортного контроля к деятельности этих южнокорейских производителей памяти. Как ожидается, со следующего месяца будет запрещена поставка в Китай микросхем типов HBM2, HBM3 и HBM3E, а также более современных, которые могут появиться в перспективе.

Примечательно, что американская компания Micron от готовящихся ограничений пострадает в меньшей мере, поскольку она добровольно прекратила поставлять свою память семейства HBM в Китай в ответ на санкции, которые были введены китайскими властями против её продукции на внутреннем рынке. Власти США также намерены ограничивать поставки в КНР оборудования для выпуска микросхем памяти семейства HBM. Принято считать, что китайская компания CXMT соответствующим оборудованием располагает, и собирается наладить выпуск HBM2 в обозримом будущем. Не совсем понятно, как эти ограничения скажутся на бизнесе NVIDIA, ведь она поставляет в Китай адаптированные под прежние требования властей США ускорители вычислений, а тот же H20 оснащается микросхемами HBM3, которые завозить в КНР будет запрещено.