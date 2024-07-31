Это в шесть раз больше, чем сейчас.

Шестикратный рост чистой и пятнадцатикратный рост операционной прибыли компания Samsung Electronics по итогам второго квартала объяснила ростом цен на память в целом, а также растущим спросом на HBM и SSD в серверном сегменте. Как отмечает Bloomberg, компания обещает стремительно наращивать поставки новейших микросхем HBM3E. Если сейчас они формируют не более 10% выручки в сегменте HBM в целом, то к концу года их доля вырастет до 60%.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Во втором полугодии Samsung собирается увеличить объёмы выпуска HBM в целом в три с половиной раза по сравнению с первым полугодием, а по итогам следующего года дополнительно удвоить их от этого уровня. Разумеется, это не пройдёт бесследно для других направлений деятельности Samsung. Из-за высокого приоритета в поставках HBM будут ограничены объёмы производства DRAM для ПК и смартфонов. Это может спровоцировать дополнительный рост цен, но ситуация характерна для рынка в целом, поэтому Samsung на этом фоне чем-то особенным не выделяется, разве что остаётся крупнейшим производителем памяти, если не считать HBM, по которой лидирует SK hynix. Операционная прибыль Samsung в полупроводниковом сегменте достигла $4,7 млрд по итогам второго квартала, тогда как общая операционная прибыль выросла за год в 15 раз до $7,6 млрд. Выручка компании во втором квартале в годовом сравнении увеличилась на 23% до $53,5 млрд, чистая прибыль выросла в шесть раз до $6,96 млрд.