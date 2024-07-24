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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung начнёт снабжать NVIDIA своей памятью HBM3 для выпуска ускорителей H20
Маленький шажок для огромной компании.

Южнокорейская SK hynix приступила к поставкам микросхем HBM3 для нужд NVIDIA ещё летом позапрошлого года, значительно позднее к ней присоединилась американская Micron Technology, а вот Samsung Electronics с этим до сих пор не везло. Недавно даже возникли слухи, что микросхемы HBM3E марки Samsung компания NVIDIA бракует по причине их высокого энергопотребления, но корейский гигант позже выступил с опровержением этой информации. Теперь агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что с августа текущего года Samsung будут доверены поставки микросхем HBM3, которые начнут применяться для производства ускорителей NVIDIA H20 для китайского рынка.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Когда память Samsung этого типа пропишется в других ускорителях NVIDIA, не уточняется, а о сертификации более современной HBM3E новостей тоже нет. В начале прошлого месяца глава NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) сухо отметил, что подобная память производства Samsung ещё нуждается в доработке. С этой точки зрения крупнейшим поставщиком HBM остаётся SK hynix, а компании Samsung приходится проводить различные реформы, чтобы попасть в число поставщиков NVIDIA.

#nvidia #samsung #hbm3 #hbm3e
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