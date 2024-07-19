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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC не считает нужным создавать в США совместное предприятие
Даже после высказываний Дональда Трампа в адрес Тайваня.

Поскольку кандидат в президенты США Дональд Трамп (Donald Trump) недавно признался, что видит в Тайване не только обузу для американских властей с точки зрения оборонного бюджета, но и конкурента в сфере бизнеса по выпуску полупроводниковой продукции, фондовый рынок на подобные заявления отреагировал разнонаправленно. Тайваньской компании TSMC не повезло в этот момент выступить с довольно оптимистичным квартальным отчётом и прогнозами, но политическая конъюнктура привела к падению курса её акций почти на 2% во время торгов утром в пятницу.

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Источник изображения: TSMC

Руководство TSMC, как отмечает Reuters, накануне успело заявить, что не собирается создавать в США совместное предприятие, чтобы обезопасить себя от геополитической нестабильности. Напомним, что у TSMC образованы совместные предприятия в Японии и Германии, в капитале которых она контролирует по 70% акций. В американском штате Аризона TSMC ведёт строительство двух предприятий от своего имени через дочернюю структуру.

В целом, как отметил генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei), компания не намерена сейчас пересматривать собственные планы по строительству предприятий за пределами Тайваня. Всё идёт по ранее намеченному плану. Примечательно, что о намерениях построить предприятие в Германии руководство TSMC говорит в вероятностном контексте. Этот проект пока не начал реализовываться.

#сша #tsmc #дональд трамп #аризона #совместное предприятие
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