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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla в очередной раз пересмотрела дизайн колёсных колпаков Cybertruck
В первоначальном варианте они протирали колёса, а в исправленном не нравились внешне.

Свобода дизайнерской мысли при создании Tesla Cybertruck дорого обошлась компании, как она неоднократно признавалась, и одной из проблем с точки зрения эксплуатации этих электрических пикапов стали колпаки колёс, которые при определённых условиях эксплуатации протирали боковину шины. Источником проблемы были выступающие за пределы колпака «лепестки», которые при наезде колеса на препятствие, в особенности при недостаточном давлении, соприкасались с частью боковины колеса и усиливали её износ.

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Источник изображения: Reddit, gmembersonly

Как отмечается в новых сообщениях владельцев Tesla Cybertruck в профильном интернет-сообществе, автопроизводитель начал уведомлять владельцев этих пикапов о возможности замены колёсных колпаков на усовершенствованные (на первом фото). Это не первая ревизия дизайна данного элемента электромобиля, но первоначальная (на фото снизу) боролась с проблемой повышенного износа резины слишком радикально, начисто перечёркивая изначальный замысел дизайна.

Источник изображения: Electrek

Судя по первой фотографии, новый дизайн колёсных дисков Tesla Cybertruck стал компромиссом между первоначальным вариантом и условиями безопасной эксплуатации машины. Компания сейчас поочерёдно вызывает владельцев на замену колёсных колпаков.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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