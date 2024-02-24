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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
Знаю, что скоро тебя потираю…

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Стремление сделать «пикап никак у всех» принесло Tesla достаточно технических проблем, с некоторыми из них предстоит иметь дело и первым владельцам Cybertruck. Достаточно вспомнить колёсные колпаки необычного дизайна (на фото ниже), которые при регулярном передвижении по бугристой поверхности вызывают повышенный износ боковой поверхности шины. Те самые «лепестки», которые красиво выступают за пределы колёсного диска, трутся о боковину при сжатии колеса на неровностях.

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Источник изображения: Electrek

Как отмечает Electrek, владельцы пикапов Tesla Cybertruck стали получать от автопроизводителя уведомления о необходимости обменять колпаки старого дизайна на новые. Автовладельцу достаточно дождаться доставки новых колпаков, и потом отправить обратно старые. По словам очевидцев, новые партии пикапов Cybertruck также оснащаются внесезонными шинами Pirelli Scorpion ATR видоизменённого дизайна вместо Goodyear AT.

Колпаки нового дизайна. Источник изображения: Electrek

Отсутствие выступающих элементов на колпаках теперь не угрожает повышенным износом боковой части шин, но наверняка ухудшает восприятие внешнего вида колёс в глазах многих очевидцев. Впрочем, безопасность и удобство эксплуатации в данном случае важнее внешней эстетики.

#tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
Источник: electrek.co
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