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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Интегрированная графика AMD Radeon 890M демонстрирует производительность на уровне дискретной GeForce GTX 1070
Пока это всё утечки, но результаты впечатляют.

В Сети появились результаты тестирования интегрированной графики AMD Radeon 890M, которая, судя по утечке, демонстрирует производительность на уровне дискретной видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070.

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В тесте OpenCL бенчмарка Geekbench Radeon 890M набрала 42 932 балла, что сопоставимо с результатами Radeon RX 580 (41 991 балл) и Radeon RX 5500 (42 923 балла). В тесте Vulkan новинка набрала 46 298 баллов, что всего на один балл меньше, чем у GTX 1070.

Конечно, синтетические тесты — не всегда точный показатель реальной производительности в играх. Тем не менее, учитывая, что речь идёт об интегрированной графике, подобные результаты впечатляют.

AMD также опубликовала официальные данные о производительности архитектуры RDNA 3.5, которая лежит в основе Radeon 890M. В тесте 3DMark Time Spy интегрированная графика Radeon 800M на базе RDNA 3.5 оказалась на 32% производительнее Radeon 700M (RDNA 3). В тесте 3DMark Night Raid преимущество составило 19%.

RDNA 3.5 получила ряд улучшений, направленных на повышение эффективности. В частности, была увеличена пропускная способность шейдерных блоков и внедрены новые алгоритмы сжатия данных.

Первыми устройствами с графикой RDNA 3.5 станут процессоры Ryzen AI 300 (кодовое название Strix Point), релиз которых ожидается 28 июля.

#amd #видеокарты #графика #amd radeon 890m
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