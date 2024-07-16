С весны этого года неравнодушные к деятельности компаний NVIDIA и Samsung обыватели ожидают, что первая разрешит второй снабжать её микросхемами памяти типа HBM3E, которые будут использоваться в ускорителях вычислений. Такого права уже удостоились конкурирующие компании SK hynix и Micron, а вот номинально считающаяся крупнейшим производителем памяти в целом Samsung в данной ситуации выступает в роли догоняющего. По информации TrendForce, скоро Samsung всё же пройдёт сертификацию своей памяти HBM3E под требования NVIDIA.
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Во всяком случае, тайваньские источники считают, что соответствующее официальное заявление будет сделано представителями Samsung Electronics на квартальной отчётной конференции, которая состоится 31 июля. С одной стороны, для инвесторов Samsung это хорошая новость, но она может огорчить покупателей микросхем DDR5. Принято считать, что в условиях высокой прибыльности выпуска HBM3E и дефицита мощностей производители памяти будут выделять под нужды её производства до 20-30 % своей промышленной ёмкости. Это ограничит объёмы выпуска DDR5 и будет способствовать росту цен на данный тип памяти. В третьем квартале они могут увеличиться на 8-13 %.