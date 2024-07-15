Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Джим Келлер считает, что в ближайшие годы найти альтернативу памяти HBM не удастся
Но к этому надо стремиться.

Известный в компьютерных кругах инженер Джим Келлер (Jim Keller) в своё время приложил руку к созданию популярных процессоров Intel, AMD и Apple, а также помог Tesla создать собственные нейронные процессоры. С некоторых пор он возглавляет в должности генерального директора стартап Tenstorrent, основанный в 2016 году. Второе поколение своих ускорителей вычислений эта молодая компания начнёт поставлять на рынок до конца текущего года, как уточняет ресурс Nikkei Asian Review.

реклама

Источник изображения: Tenstorrent

По мнению Джима Келлера, заменить память типа HBM в масштабах всей отрасли чем-то более эффективным в ближайшие годы не получится, но над этим работают сразу несколько компаний. К недостаткам HBM сам Келлер относит не только сложность производства, но и высокое энергопотребление, а также высокую стоимость. На посту главы Tenstorrent, который способен влиять на архитектуру разрабатываемых ускорителей, Келлер пытается реализовать скоростной обмена данными между процессором и памятью без необходимости применять HBM. Решения Tesntorrent оказываются в три раза более эффективными с точки зрения энергозатрат, при этом примерно на треть дешевле изделий NVIDIA. Ускорители последней могут стоить по $20 000 за штуку, но Tenstorrent намеревается создавать гибко настраиваемые и масштабируемые ускорители искусственного интеллекта для всех сегментов рынка, которые не будут потреблять слишком много энергии и будут дешевле предложений NVIDIA. Это позволит сразу нескольким компаниям занять те ниши рынка, где продукция NVIDIA сейчас недостаточно хорошо представлена.

#nvidia #искусственный интеллект #hbm #джим келлер #tenstorrent
+
Написать комментарий (0)
Intel рассчитывает стать вторым после NVIDIA поставщиком ускорителей вычислений
NVIDIA уверена, что разработка клиентами собственных ускорителей не подорвёт спрос на её продукцию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
50
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
8
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
40
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
15
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
34
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
26
Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
4
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
4
Мое мнение о Poco Pad
2

Сейчас обсуждают

Владимир Фролов
11:33
Насколько сонивские геймпады удовлетворяют пользователей. Постоянно люди жалуются на дрифт стиков. А цена смешно боксовские и сонивские геймпады дороже большинства конкурентов на датчиках хола
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Михаил Кудрявцев
11:30
Всё достаем андроиды 5 версии и обновляем. пускай гугл офигеет что пятерка снова в моде!🤣
Google окончательно отказывается от поддержки Android Lollipop
Alex TOPMAN
11:29
Сколько же в тебе дерьма - просто капец...
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
Shatun29
11:25
Только во влажных мечтах амудешников. В большинстве случаев всё сводилось к обновам БИОСа, в новых версиях зарезался CPU Current Limit, у меня с 511А до 200А и компенсация по вспомогательным напругам...
Intel готовит к выпуску новую линейку процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake
OgoGoLog
11:24
Сейчас бы латиницу считать достижением англосаксонов...
МО РФ рассказало об особенностях применяемого в зоне СВО дрона-разведчика Supercam S350
Вячеслав Безруков
11:24
А какое выбрано разрешение я так понимаю как всегда никак нельзя. Тупо на глаз смотреть?
Mechrevo презентует игровую мышь Yao M510 за $10 с сенсором 4800 DPI и тремя вариантами подключения
Мимо
11:21
Лечиться не пробовал? Сходи, болезный, к психиатру на приём.
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Лев Карлин
11:20
Сложилось впечатление, что автор - жесткий нонконформист. Третьего ведьмака есть, за что критиковать, но подход был выбран крайне не убедительный. Соглашусь, что дикая охота, пожалуй, больше модная те...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Вячеслав Эрин
11:10
адекватные люди выбирают торрент
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
Dark_Cloud
11:08
Нет, конечно, это все поклеп и выдумки
Intel готовит к выпуску новую линейку процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем