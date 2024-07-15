Но к этому надо стремиться.

Известный в компьютерных кругах инженер Джим Келлер (Jim Keller) в своё время приложил руку к созданию популярных процессоров Intel, AMD и Apple, а также помог Tesla создать собственные нейронные процессоры. С некоторых пор он возглавляет в должности генерального директора стартап Tenstorrent, основанный в 2016 году. Второе поколение своих ускорителей вычислений эта молодая компания начнёт поставлять на рынок до конца текущего года, как уточняет ресурс Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Tenstorrent

По мнению Джима Келлера, заменить память типа HBM в масштабах всей отрасли чем-то более эффективным в ближайшие годы не получится, но над этим работают сразу несколько компаний. К недостаткам HBM сам Келлер относит не только сложность производства, но и высокое энергопотребление, а также высокую стоимость. На посту главы Tenstorrent, который способен влиять на архитектуру разрабатываемых ускорителей, Келлер пытается реализовать скоростной обмена данными между процессором и памятью без необходимости применять HBM. Решения Tesntorrent оказываются в три раза более эффективными с точки зрения энергозатрат, при этом примерно на треть дешевле изделий NVIDIA. Ускорители последней могут стоить по $20 000 за штуку, но Tenstorrent намеревается создавать гибко настраиваемые и масштабируемые ускорители искусственного интеллекта для всех сегментов рынка, которые не будут потреблять слишком много энергии и будут дешевле предложений NVIDIA. Это позволит сразу нескольким компаниям занять те ниши рынка, где продукция NVIDIA сейчас недостаточно хорошо представлена.