Протестующие бьют по слабому месту компании.

Начавшаяся недавно бессрочная всеобщая забастовка сотрудников Samsung Electronics набирает обороты. Хотя выступающий в роли зачинщика протестов профсоюз охватывает менее четверти численности персонала компании в Южной Корее, инициаторы акции готовы действовать решительно, чтобы отстаивать свои интересы, игнорируемые руководством Samsung с начала года, как минимум. По информации Bloomberg, теперь профсоюзные лидеры призывают сотрудников предприятия в Пхёнтхэке бойкотировать выпуск микросхем HBM.

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Источник изображения: Bloomberg

Если учесть, что Samsung в настоящее время старается завершить сертификацию своих микросхем HBM3E под требования NVIDIA, подобный саботаж может дорого обойтись компании. По крайней мере, как сообщает Bloomberg, вчера и сегодня к акции протеста присоединились несколько сотен предприятия Samsung в Пхёнтхэке, которые задействованы в производстве микросхем класса HBM.

Как поясняют эксперты, даже если основные технологические операции автоматизированы, контроль качества продукции подразумевает участие персонала предприятия, и если забастовка затянется, ритмичность поставок микросхем HBM в итоге может пострадать.