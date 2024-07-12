Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Профсоюз призывает сотрудников Samsung саботировать выпуск памяти типа HBM
Протестующие бьют по слабому месту компании.

Начавшаяся недавно бессрочная всеобщая забастовка сотрудников Samsung Electronics набирает обороты. Хотя выступающий в роли зачинщика протестов профсоюз охватывает менее четверти численности персонала компании в Южной Корее, инициаторы акции готовы действовать решительно, чтобы отстаивать свои интересы, игнорируемые руководством Samsung с начала года, как минимум. По информации Bloomberg, теперь профсоюзные лидеры призывают сотрудников предприятия в Пхёнтхэке бойкотировать выпуск микросхем HBM.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Если учесть, что Samsung в настоящее время старается завершить сертификацию своих микросхем HBM3E под требования NVIDIA, подобный саботаж может дорого обойтись компании. По крайней мере, как сообщает Bloomberg, вчера и сегодня к акции протеста присоединились несколько сотен предприятия Samsung в Пхёнтхэке, которые задействованы в производстве микросхем класса HBM.

Как поясняют эксперты, даже если основные технологические операции автоматизированы, контроль качества продукции подразумевает участие персонала предприятия, и если забастовка затянется, ритмичность поставок микросхем HBM в итоге может пострадать.

#samsung #полупроводники #hbm #производство #забастовка
+
Написать комментарий (0)
Три новых производства появятся в ОЭЗ «Новгородская»
В следующем году поставщики оборудования для выпуска чипов выручат рекордные $128 млрд
Foxconn начала нанимать рабочих для выпуска Apple iPhone 16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
36
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
50
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
2
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
23
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
56
О последних терактах в России
25
Коротченко: Добровольческий легион в Польше — уловка, с целью загнать украинцев за границей в окопы
8
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
10

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
10:07
Тебе уже самому в пору место на кладбище присматривать. Такие тупые как ты дома 100500 способов самоубиться найдут.
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
HyperVG
10:04
Единственная проблема этой карты, как и у всех Rx6000-7000 - хотспот. Горячий хотспот. Очень горячий хотспот. До вертушек в корпусе с открытой крышкой ловил 95-105°С по нему (что вот на секунду вообще...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
HyperVG
10:03
Согласен. Я тоже выбирал между ними. Урвал Asus Dual Rx7600 за 27500, в то время, как цены на 4060 начинались от 35 за двухкулерное исполнение (однокулерки - не вариант, это не жираф 210, как никак). ...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
ЧatoБoт
09:55
Спасибо за обзор, автор. А за "Профессором..." я полез на торрент-трекеры. Гляну вечерком сегодня.
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
Можем повторить
09:51
Логично, налоги же повышают, надо компенсировать убытки
«АвтоВАЗ» не исключил возможности очередного повышения цен на автомобили Lada
Андрей Касянчук
09:49
Шо? Опять про прорывную технологию изготовления самодельных прижимов для кулера и сокета? Не прошло и 3-х лет!
У сокета Intel LGA 1851 может появиться версия с модифицированной прижимной рамкой
Можем повторить
09:48
А размещать российское ЯО в Беларуси это другое
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Я - Константин
09:47
Кто пользуется продукцией apple у меня всегда получает метку "может быть идиотом", если услышу что-то типа "гаааав" или "изобрели айфон", сомнения исчезают. Что характерно такая оценка ещё на разу оши...
Мое мнение об iPad Air 2024
Я - Константин
09:43
Хорошо, но лучше ядеркой по фашингтонску
Ночью российские войска поразили инфраструктуру аэродрома в Староконстантинове
Я - Константин
09:42
Фильмы голливуда не могут быть неплохими - дно после 1999 просто дно
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем