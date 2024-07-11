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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix собирается разрабатывать HBM4 в альянсе с TSMC и NVIDIA
И наладить выпуск этого типа памяти в 2026 году.

Издание Business Korea накануне сообщило, что президент SK hynix Ким Чжу Сон (Kim Joo-sun) выступит с речь на открытии крупного отраслевого мероприятия SEMICON Taiwan четвёртого сентября. На Тайване соберутся представители около 1000 компаний, так или иначе связанных с разработкой и производством полупроводниковых компонентов. TSMC на правах одной из крупнейших тайваньских компаний пропустить эту конференцию тоже не сможет, а вот вопрос участия руководства NVIDIA в мероприятии пока только обсуждается.

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Источник изображения: SK hynix

Если же главы всех трёх компаний соберутся на Тайване в начале сентября, как рассуждают южнокорейские источники, то SK hynix на правах крупнейшего производителя памяти семейства HBM может объявить о создании трёхстороннего альянса, направленного на разработку и производство микросхем памяти HBM4, которое должно быть налажено с 2026 года. Тем более, что соответствующие договорённости между SK hynix и TSMC уже существуют — последняя активно развивает бизнес по тестированию и упаковке чипов с использованием сложных пространственных компоновок, которые как раз используются при создании передовых ускорителей вычислений.

#nvidia #tsmc #sk hynix #hbm4
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