И это не единственная компания, которая по аналогичным причинам предпочла другие страны.

В июне прошлого года компания Intel объявила о своих намерениях построить в Польше крупное предприятие по тестированию и упаковке чипов, на реализацию этого проекта планируется потратить почти $4,9 млрд. Аналогичные предприятия Intel уже функционируют в Китае, Малайзии и Вьетнаме, и если верить свежей публикации Reuters, последняя из стран уступила место Польше именно в силу отсутствия у местных властей достаточного количества субсидий для реализации данного проекта.

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Источник изображения: Intel

Как отмечается в изученной представителями Reuters документации вьетнамского министерства инвестиций, Intel рассчитывала потратить $3,3 млрд на строительство в этой стране ещё одного своего предприятия по тестированию и упаковке чипов, но при этом рассчитывала на компенсацию до 15% своих расходов в виде субсидий со стороны властей Вьетнама. Поскольку такой суммы не нашлось в бюджете южноазиатской страны, проект было решено реализовывать в Польше.

Аналогичным образом южнокорейская LG Energy Solution решила построить предприятие по выпуску тяговых батарей не во Вьетнаме, где она претендовала на возмещение до 30% своих затрат, а в Индонезии. При этом не уточняется, какие субсидии LG Energy Solution в итоге сможет получить в последней из стран, но свою роль в принятии такого решения могла сыграть и близость крупных месторождений никеля, который востребован при производстве литиевых аккумуляторов. По мнению вьетнамских чиновников, потенциальных инвесторов также отпугивает отсутствие профильной законодательной базы для реализации таких проектов.