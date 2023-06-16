Визит генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в Европу, который может завершиться в понедельник в столице Германии, начался с посещения Польши, где он заключил соглашение с премьер-министром страны Матеушем Моравецким (Mateusz Morawiecki) о строительстве на западе региона предприятия по тестированию и упаковке чипов, как отмечает Bloomberg со ссылкой на официальные заявления сторон.
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По словам польского премьера, на проект будет выделено $4,9 млрд, при этом не уточняется, какую часть затрат Intel готовы субсидировать власти Евросоюза. Впрочем, сама Intel оценивает свои затраты в $4,6 млрд, поэтому стороны могут расходиться в своих прогнозах. Предприятия по тестированию и упаковке чипов требуют менее дорогого оборудования, чем выпускающие их из кремниевых пластин. У корпорации Intel в Польше давно действует центр разработки программного обеспечения, но производственной деятельностью в стране американский гигант до сих пор не занимался. Подобные предприятия Intel функционируют в Китае, Малайзии и Вьетнаме, обработкой кристаллов процессоров и чипсетов способны заниматься предприятия в Ирландии, Израиле и Германии. Последнее, правда, ещё не построено.