Она обещает рост ёмкости на 50% и снижение энергопотребления на 30%.

Агентство Nikkei на этой неделе сообщило, что японская компания Kioxia на одном из своих предприятий в текущем месяце приступила к массовому производству твердотельной памяти типа 3D NAND с 218 слоями. Она обеспечивает увеличение ёмкости микросхем памяти на 50% по сравнению с существующими изделиями Kioxia, а также снижение энергозатрат на операциях записи на 30%.

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Источник изображения: Kioxia

Попутно отмечается, что восстановление спроса на рынке памяти позволило Kioxia загрузить собственные производственные линии на 100% по итогам июня. До тех пор компания была вынуждена с октября 2022 года сокращать объёмы выпуска твердотельной памяти, порой они достигали 30%. Напомним, что к 2027 году Kioxia считает возможным увеличить количество слоёв 3D NAND до 1000 штук, но её партнёр в лице Western Digital не считает это слишком разумным шагом с точки зрения себестоимости продукции.