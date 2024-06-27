Но сейчас это инвесторов особо не греет.

Феноменальная динамика финансовых показателей NVIDIA настолько избаловала инвесторов, что они ожидают подобных результатов от всех компаний, хоть как-то причастных к выпуску компонентов для систем искусственного интеллекта. Micron хоть и не является крупнейшим поставщиком памяти HBM среди трёх компаний, освоивших выпуск этого типа продукции, занимает уверенное второе место. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свежий квартальный отчёт Micron, в прошедшем квартале на реализации HBM3E компания выручила около $100 млн.

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Источник изображения: Micron Technology

В текущем квартале она собирается выручить в несколько раз больше, а по итогам следующего фискального года, который завершится в августе 2025 года, Micron рассчитывает выручить уже несколько миллиардов долларов США от реализации одной только HBM3E. Глава Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) также добавил, что компнаия обеспечена заказами на поставку различных видов HBM вплоть до конца следующего календарного года. Наращивать объёмы выпуска этой памяти удаётся не так быстро, как хотелось бы, поэтому соответствующая продукция на рынке будет дорожать. В текущем году Micron потратит на строительство предприятий и закупку оборудования $8 млрд, а в следующем капитальные затраты заметно вырастут, поскольку предстоит начать строительство новых комплексов в штатах Айдахо и Нью-Йорк. Первый начнёт выдавать продукцию в 2027 году, а второй не ранее 2028 года.

В текущем году Micron рассчитывает на рост спроса в сегменте ПК и смартфонов от силы на 5%, но по мере появления устройств с поддержкой ИИ ожидает заработать на увеличении спроса на микросхемы оперативной памяти. Прогноз по выручке на текущий квартал в сумме $7,6 млрд совпал с ожиданиями инвесторов, но не превзошёл их, как те надеялись, что и вызвало снижение курса акций Micron на 7% после публикации квартального отчёта.