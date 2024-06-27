Удивительно, что они при этом возникают с завидным постоянством.

В прессе принято ругать показатели качества выпускаемой Samsung по передовым техпроцессам полупроводниковой продукции, но самые вопиющие случаи критики удостаиваются реакции самого производителя. Например, недавно появились сообщения о том, при выпуске по второму поколению 3-нм технологии процессоров Exynos 2500 уровень выхода годной продукции не превышает 20%. Сопутствующая информация на эту тему показалась представителям Samsung настолько неправдоподобной, что они решили её прокомментировать.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Как сообщает The Chosun Daily, накануне в южнокорейских СМИ появилась информация о том, что серьёзный дефект затронул партию примерно из 2500 кремниевых пластин, обрабатываемых Samsung по 3-нм техпроцессу второго поколения, и всю партию придётся списать. Это вынудило бы компанию понести убытки в размере до $720 млн.

Близкие к Samsung источники назвали такие оценки преувеличенными, отметив, что компания способна обрабатывать с использованием 3-нм техпроцесса не более 60 000 кремниевых пластин в месяц. Контроль качества при таких объёмах выпуска на данном этапе экспансии техпроцесса очень силён, а потому упоминаемые масштабы брака просто не допустимы технически.