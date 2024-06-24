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Новости Hardware Алексей Сычёв
К использованию по назначению пригоден лишь один из пяти 3-нм процессоров Samsung Exynos 2500
И это ещё по самым оптимистичным оценкам.

Компании Intel и Samsung на данном этапе развития похожи в том, что они сперва отрабатывают передовые техпроцессы на чипах собственной разработки, а потом начинают предлагать соответствующие услуги сторонним заказчикам. По данным ZDNet Korea, в первом квартале этого года Samsung не могла похвастать высоким уровнем выхода годной продукции при выпуске процессоров Exynos 2500 собственной разработки по 3-нм технологии. Он измерялся единицами процентов, но сейчас показатель удалось подтянуть ближе к 20%.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Тем не менее, это всё равно слишком низко по меркам серийного производства. Чтобы к первому кварталу следующего года обеспечить использование процессоров Exynos 2500 в составе смартфонов Samsung Galaxy S25, уровень выхода годной продукции необходимо поднять до 60% как минимум. Если Samsung удастся сделать это хотя бы к октябрю текущего года, то процессоры Exynos 2500 получат возможность прописаться внутри Galaxy S25. Если же этого не случится, то компании придётся полагаться на чипы Qualcomm конкурирующего разработчика.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #exynos 2500 #samsung galaxy s25
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