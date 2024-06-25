Им приходится наблюдать за этим праздником жизни со стороны.

Попытки китайских производителей памяти наладить самостоятельный выпуск памяти типа HBM, по мнению аналитиков Bank of America, опубликованному на страницах South China Morning Post, в ближайшие годы не принесут плодов. При этом в глобальных масштабах спрос на микросхемы HBM позволит производителям памяти по итогам текущего года увеличить выручку на 80%.

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Зато в роли потребителя микросхем памяти Китай выступает в числе лидеров, покупая от 30 до 35 % всех доступных на мировом рынке изделий. В сегменте HBM китайским потребителям придётся в большей степени полагаться на продукцию южнокорейских производителей. Бурный рост выручки на мировом рынке памяти этого года в следующем уступит место более умеренному росту на 20%, как считают аналитики Bank of America. Китайским производителям памяти при этом придётся сосредоточиться на менее технологичной продукции типа той, что используется в смартфонах, и на ближайшие годы это станет их единственной возможностью как-то приобщиться к буму систем искусственного интеллекта.