Попытки китайских производителей памяти наладить самостоятельный выпуск памяти типа HBM, по мнению аналитиков Bank of America, опубликованному на страницах South China Morning Post, в ближайшие годы не принесут плодов. При этом в глобальных масштабах спрос на микросхемы HBM позволит производителям памяти по итогам текущего года увеличить выручку на 80%.
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Зато в роли потребителя микросхем памяти Китай выступает в числе лидеров, покупая от 30 до 35 % всех доступных на мировом рынке изделий. В сегменте HBM китайским потребителям придётся в большей степени полагаться на продукцию южнокорейских производителей. Бурный рост выручки на мировом рынке памяти этого года в следующем уступит место более умеренному росту на 20%, как считают аналитики Bank of America. Китайским производителям памяти при этом придётся сосредоточиться на менее технологичной продукции типа той, что используется в смартфонах, и на ближайшие годы это станет их единственной возможностью как-то приобщиться к буму систем искусственного интеллекта.