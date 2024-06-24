Зато в следующем сделает это достаточно быстро.

Некоторые источники на прошлой неделе высказали предположение, что оснащённый новейшим процессором M4 ноутбук MacBook Pro компания Apple представит осенью этого года, но Марк Гурман (Mark Gurman) со страниц Bloomberg поспешил заявить, что не видит причин пересматривать свой майский прогноз, который упоминал о намерениях Apple представить семейство компьютеров на базе процессоров серии M4 лишь в 2025 году.

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Источник изображения: Apple

По словам Гурмана, актуальный график анонса новинок Apple в этой сфере подразумевает выпуск iMac, MacBook Pro и iMac mini на основе процессоров семейства M4, которые уже дебютировали в прошлом месяце в составе планшета iPad Pro, не ранее самого конца 2024 года или первых месяцев следующего. Обновлённые по этому принципу MacBook Air выйдут весной 2025 года, а настольные Mac Pro и Mac Studio получат новейшие процессоры M4 во второй половине того же года. В любом случае, как подчёркивает представитель Bloomberg, это будет самый быстрый переход компьютеров Apple на использование новейших процессоров собственной разработки.