По словам инсайдеров, MacBook с процессорами M4 будут доступны с двумя размерами дисплея.

В мае Apple представила новый iPad Pro с собственным процессором M4. Это необычное решение, поскольку ранее чипы устанавливались сначала в MacBook, а затем в iPad.

Пользователи Apple с нетерпением ждут MacBook M4. Фото: Apple

Вот почему поклонники продукции Apple задаются вопросом: когда появится MacBook с M4? Росс Янг, работающий в консалтинговой фирме Display Supply Chain Consultants, кажется, знает ответ на этот вопрос. По его словам, это произойдет в четвертом квартале. Эксперт основывает предположение на своих знаниях о цепочке поставок. Соответственно, новые экраны для MacBook будут поставлены Apple в третьем квартале, что говорит о том, что устройства будут доступны с осени.

Первые MacBook с чипом M4 должны относиться к серии Pro. Янг ожидает MacBook Pro с 14-дюймовым экраном и MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. В отличие от iPad Pro, у них должны быть не OLED-экраны, а ЖК-модели.

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Варианты чипа M4 для Mac, вероятно, будут доступны в трех версиях, как и предыдущие модели: M4, M4 Pro и M4 Max. Однако осенью не все варианты могут быть доступны для всех новых MacBook Pro. 16-дюймовый MacBook Pro на данный момент обходится без стандартного чипа M3: предлагались только устройства с M3 Pro и M3 Max.

Хорошо информированный журналист Bloomberg Марк Гурман также ожидает, что MacBook M4 появится осенью. Он предполагает, что Apple представит новый Mac mini. В настоящее время это решение доступно только для M2 и M2 Pro.

Mac Studio и Mac Pro также доступны только с M2. Пока неясно, получат ли они обновление M4 в этом году. Mac Pro и версия Mac Studio используют M2 Ultra. Это решение было представлено только через год после M2. Осенью могут быть представлены Mac Pro и Mac Studio с M3 Ultra вместо чипа M4.

Ранее сообщалось, что Apple работает над MacBook с 5G. Конкуренты Windows предлагают на многих ноутбуках две важные функции, но Apple до сих пор избегала их. Речь идет о сенсорном экране и приеме сигнала сотового телефона. Сообщается, что Apple все-таки работает над MacBook с приемом 5G.

Однако не стоит рассчитывать на скорое появление MacBook с 5G. Ноутбук Apple с поддержкой 5G появится в продаже только через несколько лет.

В настоящее время технологическая группа закупает модемы 5G для iPhone и iPad у Qualcomm. Apple хочет изменить эту ситуацию и уже некоторое время разрабатывает собственные компоненты 5G. Сообщается, что с 2025 года iPhone впервые будут оснащены модемом 5G собственной разработки.

Судя по всему, Apple не сможет уложиться в этот график и перенесет планы на 2026 год. По оценкам экспертов, если модемы Apple впервые будут установлены в iPhone в 2026 году, то, скорее всего, пройдет еще 2–3 года, прежде чем компания интегрирует свои чипы 5G в iPad, Apple Watch и MacBook.

Это означает, что не стоит ожидать появления MacBook с поддержкой 5G раньше 2028 года. Маловероятно, что Apple будет полагаться на компанию-поставщика и интегрировать свои модемы 5G в MacBook.

Выбор ноутбуков с поддержкой 5G или LTE довольно велик. HP, Lenovo, Asus, Acer, Dell, Fujitsu — все эти производители предлагают ноутбуки, способные работать в сети 5G.