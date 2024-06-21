Он будет в десять раз производительнее предшественника.

Попавшие недавно в Сеть кадры с площадки, на которой возводится крупнейший центр обработки данных Tesla, её глава Илон Маск (Elon Musk) не оставил без комментариев на страницах своей социальной сети X. Он пояснил, что потребляемая уже эксплуатируемой частью этого ЦОД мощность сейчас достигает 130 МВт, но за последующие полтора года она превысит 500 МВт. При строительстве этого центра обработки данных будут задействованы как компоненты NVIDIA, так и ускорители других марок, включая разработанные Tesla самостоятельно. Ранее считалось, что этот ЦОД будет целиком построен на специализированных процессорах Tesla.

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Источник изображения: YouTube, Brad Sloan

Попутно Илон Маск добавил, что бортовые компьютеры электромобилей Tesla пятого поколения, которые получили условное обозначение AI5, выйдут во второй половине следующего года. Они обеспечат десятикратное превосходство по быстродействию по сравнению с существующими HW4. Какую-то часть последних, по всей видимости, Tesla также будет использовать в своём суперкомпьютере Dojo. Всё программное обеспечение для этой системы Tesla разрабатывает самостоятельно.