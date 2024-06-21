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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заявил, что бортовой компьютер Tesla пятого поколения выйдет в следующем году
Он будет в десять раз производительнее предшественника.

Попавшие недавно в Сеть кадры с площадки, на которой возводится крупнейший центр обработки данных Tesla, её глава Илон Маск (Elon Musk) не оставил без комментариев на страницах своей социальной сети X. Он пояснил, что потребляемая уже эксплуатируемой частью этого ЦОД мощность сейчас достигает 130 МВт, но за последующие полтора года она превысит 500 МВт. При строительстве этого центра обработки данных будут задействованы как компоненты NVIDIA, так и ускорители других марок, включая разработанные Tesla самостоятельно. Ранее считалось, что этот ЦОД будет целиком построен на специализированных процессорах Tesla.

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Источник изображения: YouTube, Brad Sloan

Попутно Илон Маск добавил, что бортовые компьютеры электромобилей Tesla пятого поколения, которые получили условное обозначение AI5, выйдут во второй половине следующего года. Они обеспечат десятикратное превосходство по быстродействию по сравнению с существующими HW4. Какую-то часть последних, по всей видимости, Tesla также будет использовать в своём суперкомпьютере Dojo. Всё программное обеспечение для этой системы Tesla разрабатывает самостоятельно.

#искусственный интеллект #tesla #илон маск #dojo
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Сейчас обсуждают

Chimba_huimba
15:07
Чимба, хоть 500.... Даже если ты получишь 10к за эту статью, она не сделает тебя лучше. Ты простополучишь 10к, но как был говном, так им и останешься. Я очень надеюсь, администрация посмотрит эти комм...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
15:05
Для тебя я Сергей Александрович.
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Chimba_huimba
15:05
Там хоть польза есть.... А тут?
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Nvidia&Intel Hater
15:04
в форумах есть.был точнее.видел его и в теме нвидиа куесосили
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
ev_ruso
15:04
Эх шеша шеша, все ждали статьи о деревянном модинге корпуса....
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Windmark
15:04
У шишабека мозг с грецкий орех и ниче , живёт пока что
Новое открытие в Южной Африке ставит под сомнение привычные теории эволюции человека
Nvidia&Intel Hater
15:04
Заметь что всем на тебя насрать.ну получишь ты 500 рублей а не 300 -тоже похер.зато как прикольно
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
15:03
у него нормальный рацион был в ПНД в Минске но это чучело сбежало
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ev_ruso
15:02
Чет быстро слился наш картонный лейтенантик... А такой боевитый был по началу))
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
15:01
вот и я о том же,генка вон говорил помогает.ну четкий монитор который
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
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