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Zelikman
Новый центр обработки данных Илона Маска напоминает огромную видеокарту
В сети появились кадры с возведением новых объектов на территории завода Tesla в Остине

  У Илона Маска огромные планы в сфере генеративного искусственного интеллекта, и он инвестирует деньги в новый центр обработки данных, который строится на заводе Tesla в Остине - Гигафабрике. Новое видео, загруженное на YouTube Брэдом Слоаном, демонстрирует прогресс работы. Оно также показывает то, что поразило фанатов ПК: на месте установлены три огромных охлаждающих вентилятора, которые выглядят как одна гигантская геймерская видеокарта.

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  Эти громадные вентиляторы, предназначенные для охлаждения здания дата-центра Tesla в Остине Додзё, вызывают ассоциации с графическим процессором. Сеть заполонили сотни мемов, связывающих данное строение с будущими видеокартами Nvidia RTX 5090.

  Несмотря на забавные мемы, высокие амбиции компании в области ИИ, вероятно, потребуют значительного охлаждения, чтобы избежать перегрева энергозатратных графических процессоров. Обучение модели ИИ требует огромной вычислительной мощности, зависящей от графических процессоров.


  Ускорителям, таким как NVIDIA H100, для полноценной работы необходимо жидкостное охлаждение. Расцвет искусственного интеллекта вынуждает пересмотреть проектирование и строительство центров обработки данных для соответствия повышенным требованиям к охлаждению. Видео показывает, что Tesla также учитывает этот аспект.

  Также на видео видно фундамент для искусственного водоема на территории, на котором рабочие укладывают массивные черные листы. Поддержание стабильного запаса воды имеет важное значение для охлаждения центров обработки данных и производства электроэнергии. Крупнейшие серверные фермы могут потреблять миллиарды галлонов воды ежегодно.

  Строительство объекта не прошло гладко. Илон Маск, посетив объект в апреле, обнаружил проблемы с доставкой и погодными условиями, из-за которых первый этаж дата-центра так и остался незавершенным. Последствия были немедленными: директор по инфраструктуре проекта был отстранен. Tesla также столкнулась с проблемами, и компании пришлось сократить 10% рабочей силы из-за снижения спроса на их электромобили. Многие топ-менеджеры также покинули компанию в усложненный квартал, когда поставки автомобилей сократились на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

#nvidia #видеокарты #искусственный интеллект #tesla #илон маск
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