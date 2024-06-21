И поравнявшись с Apple.

До сих пор слышны отголоски прецедента с превращением NVIDIA в самую крупную публичную компанию в мире по величине рыночной капитализации, но события вчерашней торговой сессии вынуждают пересмотреть этот статус. Как поясняет Reuters, после вчерашнего снижения курса акций NVIDIA на 3,4% компания уже не может считаться самой дорогой в мире, поскольку на уровне капитализации около $3,23 трлн она лишь чуть опережает Apple ($3,22 трлн) и явным образом уступает Microsoft ($3,3 трлн).

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Источник изображения: NVIDIA

Последней в данной ситуации помогло то, что её акции вчера подешевели только на 0,4%, тогда как капитализация NVIDIA сократилась на $91 млрд по итогам вчерашней торговой сессии. Акции Apple подешевели на 2,2%, но теперь капитализация компании сопоставима с NVIDIA. Аналитики продолжают считать, что у акций последней больше шансов продолжить свой рост, поскольку если та же Microsoft не только зарабатывает на искусственном интеллекте, но и вынуждена тратить на него свои средства, то норма прибыли NVIDIA в этой сфере существенно выше.