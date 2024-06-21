Успехи NVIDIA в области искусственного интеллекта вознесли ее на вершину, сделав самой ценной компанией на планете.

NVIDIA достигла самого значительного рубежа за все время существования компании, поднявшись на вершину в качестве самой ценной компании на планете.



"Чем больше вы покупаете, тем больше вы зарабатываете" - это знаковая цитата, которую генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) привел несколько лет назад, когда изложил свое видение будущего вычислений, включающее искусственный интеллект на базе графических процессоров его компании. Сегодня компания стала самым ценным предприятием на планете, и похоже, что это только начало того, что ждет зеленого гиганта.



NVIDIA стала крупнейшей и самой дорогой компанией на всей планете с рыночной стоимостью более 3,3 триллиона долларов (3,343 Т, если быть точным).





На данный момент NVIDIA поставляет свои графические процессоры Hopper, такие как H100 и H200, которые стали подарком для компании, поскольку они появились как раз в то время, когда ИИ был на пике своего развития с появлением ChatGPT и нескольких других моделей ИИ, которые ускорили развитие экосистемы GenAI.







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С тех пор NVIDIA анонсировала Blackwell, свою архитектуру GPU следующего поколения для центров обработки данных, которая обеспечит огромный прирост производительности. Компания также анонсировала продолжение GPU Blackwell под кодовым названием Rubin, появление которого ожидается в 2026 году.





Дженсен выступал с ключевым докладом перед выставкой Computex, где ему удалось заполнить целый стадион, чтобы рассказать об огромной роли Тайваня в достижении успеха и о том, какое будущее ждет ИИ и его различные приложения.





Эту ежегодную периодичность переняли и другие компании, но, несмотря на все их усилия, похоже, что конкурентам не удалось сравниться с мощью NVIDIA.