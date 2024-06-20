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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron в следующем году рассчитывает занять до 25% рынка памяти HBM
И наладить выпуск такой памяти в Малайзии, помимо США и Тайваня.

Американская компания Micron Technology, по данным TrendForce, в этом году сможет претендовать от силы на 7,6% рынка памяти типа HBM, на котором SK hynix занимает уверенные 50%, а оставшиеся 42,4% достались Samsung, хотя последняя и не может до сих пор наладить поставки своих новейших микросхем HBM3E для нужд NVIDIA, довольствуясь отгрузкой более старых типов памяти для ряда крупных клиентов. По информации Nikkei Asian Review, компания Micron ставит перед собой цель по итогам следующего года более чем утроить собственную долю рынка HBM до почти 25%.

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Источник изображения: Micron Technology

Ради этого Micron готова расширять не только свои производственные и исследовательские мощности в США, но и освоить обработку кремниевых пластин с чипами для HBM в Малайзии, где она уже тестирует и упаковывает память. При этом важно понимать, что крупнейшее производство HBM у Micron находится в центральной части Тайваня, и в этом отношении американская компания не особо выделяется «производственным патриотизмом» на фоне своих южнокорейских конкурентов. При этом, несомненно, Micron в силу своего происхождения значительно проще привлекать субсидии властей США к реализации инвестиционных технологий на территории страны.

#samsung #полупроводники #micron #sk hynix #hbm
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