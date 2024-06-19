Ради этого обе страны посетит заместитель министра торговли США.

«Законодателем моды» в сфере санкционного ограничения технологического развития США, вне всякого сомнения, являются США, но они не могут действовать без поддержки зарубежных союзников хотя бы в силу сложившейся географической диверсификации производителей оборудования для производства чипов. В Нидерландах расположена штаб-квартира крупнейшего в мире производителя литографических сканеров ASML, а в Японии оборудование для производства чипов выпускает Tokyo Electron, и обе страны собирается вскоре посетить заместитель министра торговли США Алан Эстевез (Alan Estevez), если верить Bloomberg.

реклама

Источник изображения: SK hynix

В Нидерландах американскому чиновнику предстоит встретиться с членами обновлённого правительства, которые в вопросах защиты национальных интересов страны до этого демонстрировали определённую решимость. Целью визита Эстевеза в Нидерланды и Японию, как утверждается, станут переговоры с местными поставщиками оборудования, направленные на дальнейшее ограничение отгрузки определённого вида продукции в Китай. Власти США стремятся ограничить способность китайских компаний самостоятельно выпускать скоростную память типа HBM для собственных ускорителей вычислений.

По неофициальным данным, разработкой технологий производства многоярусной HBM в Китае занимаются дочерняя структура YMTC, компании CXMT и Huawei Technologies. Вторая якобы даже закупилась необходимым оборудованием впрок, предвидя возникновение санкционных ограничений. Примечательно, что часть необходимого для производства HBM оборудования предсказуемо выпускается в Южной Корее, поскольку там сосредоточены крупнейшие поставщики памяти этого типа: SK hynix и Samsung Electronics. Заместитель министра торговли США пока оказывать давление на корейских производителей оборудования не спешит. Зато он попытается договориться с нидерландскими и японскими поставщиками, чтобы те прекратили оказывать китайским клиентам услуги по ремонту и обслуживанию своего оборудования. Американским поставщикам оборудования уже приходится работать в условиях подобных ограничений.