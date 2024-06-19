Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США координируют санкции против китайских разработчиков HBM с Японией и Нидерландами
Ради этого обе страны посетит заместитель министра торговли США.

«Законодателем моды» в сфере санкционного ограничения технологического развития США, вне всякого сомнения, являются США, но они не могут действовать без поддержки зарубежных союзников хотя бы в силу сложившейся географической диверсификации производителей оборудования для производства чипов. В Нидерландах расположена штаб-квартира крупнейшего в мире производителя литографических сканеров ASML, а в Японии оборудование для производства чипов выпускает Tokyo Electron, и обе страны собирается вскоре посетить заместитель министра торговли США Алан Эстевез (Alan Estevez), если верить Bloomberg.

реклама

Источник изображения: SK hynix

В Нидерландах американскому чиновнику предстоит встретиться с членами обновлённого правительства, которые в вопросах защиты национальных интересов страны до этого демонстрировали определённую решимость. Целью визита Эстевеза в Нидерланды и Японию, как утверждается, станут переговоры с местными поставщиками оборудования, направленные на дальнейшее ограничение отгрузки определённого вида продукции в Китай. Власти США стремятся ограничить способность китайских компаний самостоятельно выпускать скоростную память типа HBM для собственных ускорителей вычислений.

По неофициальным данным, разработкой технологий производства многоярусной HBM в Китае занимаются дочерняя структура YMTC, компании CXMT и Huawei Technologies. Вторая якобы даже закупилась необходимым оборудованием впрок, предвидя возникновение санкционных ограничений. Примечательно, что часть необходимого для производства HBM оборудования предсказуемо выпускается в Южной Корее, поскольку там сосредоточены крупнейшие поставщики памяти этого типа: SK hynix и Samsung Electronics. Заместитель министра торговли США пока оказывать давление на корейских производителей оборудования не спешит. Зато он попытается договориться с нидерландскими и японскими поставщиками, чтобы те прекратили оказывать китайским клиентам услуги по ремонту и обслуживанию своего оборудования. Американским поставщикам оборудования уже приходится работать в условиях подобных ограничений.

#сша #китай #санкции #япония #китайские производители #hbm #asml #нидерланды #cxmt #tokyo electron
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
Китайские контрактные производители чипов тоже готовятся поднять цены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
92
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
36
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
95
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
24
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
7
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
26
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
1
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
22

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
08:19
отупеть еще больше ??я думал это невозможно,ибо твой iq и так около 40
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
Nvidia&Intel Hater
08:16
да да,он самый .который он полгода дрочил лобзиком.весь сайт угорал над его потугами.Это было начало так сказать.дальше пошло поехало -обострение шизофрении
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
Артём Николаев
08:16
Нехватка денег чувствуется везде. Раньше флагманские процы были мейнстримом, а теперь народ пишет статьи, как выбрать железо 3-х летней давности или вообще б/у, чтоб дёшево и сердито. И убеждает себя,...
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
Александр Петровский
08:15
А они у вас хоть есть болезненный
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
Александр Петровский
08:15
Дак вторая башня Саурана ещё не построена конечно надо поддержать народное достояние
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
l33t_h4x00r
08:14
какая тут связь ? лады, ракеты ?
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Nvidia&Intel Hater
08:12
Горит синий пукан ?e-ядра высер от интела чтоб хоть как то прикрыть что не могут в более 8 ядер быстрых с 12-го поколения.ОБОСРАЛИСЬ
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
Robertas Balt
08:08
Лучше бы написали сколько этих С400 уже потеряли.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Nvidia&Intel Hater
08:07
от тцк бегаешь ?Почему еще не под Часовым Яром ,хрюнопитек ?
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Nvidia&Intel Hater
08:05
Желудь будешь ?свин
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем