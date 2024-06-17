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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Kioxia впервые с октября 2022 года прекратила снижать объёмы выпуска NAND
В октябре компания рассчитывает выйти на биржу и привлечь новые средства инвесторов.

Сегмент твердотельной памяти больше всего пострадала от последствий пандемии, поскольку спрос на DRAM начал восстанавливаться раньше из-за бума систем искусственного интеллекта, а производителям NAND это особо не помогло. Как сообщает Nikkei Asian Review, июнь стал первым месяцем с октября позапрошлого года, в котором Kioxia не стала сокращать объёмы выпуска флеш-памяти. С осени 2022 года компании приходилось ежемесячно снижать объёмы производства NAND, в отдельные месяцы оно достигало 30%.

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Источник изображения: Nikkei

По итогам июня два предприятия Kioxia на территории Японии вернулись к стопроцентной загрузке. Почувствовав у бизнеса компании неплохие шансы на восстановление, группа кредиторов Kioxia не только согласилась рефинансировать имеющийся кредит на сумму $3,43 млрд, но и открыла дополнительную линию на $1,33 млрд. Средства могут быть направлены Kioxia на замену устаревшего оборудования на своих предприятиях. Впрочем, по срокам строительства нового предприятия в Китаками особой ясности пока нет, поскольку они были ранее смещены с 2023 на 2025 год.

#полупроводники #япония #3d nand #kioxia
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