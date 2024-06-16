Санкции как навредили, так и пошли на пользу компании.

По мнению западных источников, частная китайская компания YMTC за время своего бурного развития с 2016 года использовала не совсем правомерные способы получения доступа к новейшим технологиям выпуска памяти типа 3D NAND, и когда она к середине 2022 года наладила выпуск 232-слойных чипов, власти США решили наложить на неё санкции, обвинив в снабжении своей передовой продукцией клиентов, имеющих отношение к оборонному сектору Китая. Издание South China Morning Post считает, что подобное сотрудничество сейчас только усиливается, поскольку правительственные структуры КНР стараются заместить продукцию зарубежных марок в эксплуатируемом оборудовании.

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Источник изображения: YMTC

Цены на память производства YMTC в последние месяцы активно растут, хотя мировой рынок 3D NAND только начал демонстрировать признаки оживления спроса. Компания не справляется с тем количеством заказов, которое возникло на волне импортозамещения в Китае. При этом официальные представители YMTC продолжают настаивать, что компания никак не связана с оборонными заказчиками, а её продукция для подобных сфер применения не сертифицирована.

В этом году YMTC пришлось почувствовать последствия санкций, когда предприятие в Ухане было вынуждено приостановить работу из-за поломки импортного оборудования, отремонтировать которое по гарантии компания не могла из-за американских санкций. Заместить вышедшее из строя оборудование удалось, только одолжив аналогичное на другом китайском предприятии.