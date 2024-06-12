Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
MediaTek свой ответ на Qualcomm Snapdragon X Elite даст не ранее конца следующего года
Пока этому мешает договорённость между Qualcomm и Microsoft.

Пока всё внимание прессы приковано к процессорам Qualcomm Snapdragon X Elite, которые позволяют создавать ноутбуки под управлением Microsoft Windows и функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта. Подобная исключительность обусловлена существующей между Qualcomm и Microsoft договорённостью, согласно которой первая будет оставаться единственным партнёром второй, способной выпускать подобные процессоры, до конца текущего года. Как только сроки действия этой договорённости истекут, по данным Reuters, в работу по созданию подобного процессора включится и тайваньская компания MediaTek.

реклама

Источник изображения: MediaTek

Её Arm-совместимый процессор для Windows, по информации Reuters, будет использовать готовые архитектурные решения одноимённого британского холдинга, чтобы ускорить процесс разработки и вывода чипа на рынок. Поскольку подобный процесс всё равно растянется почти на год, то и процессор MediaTek соответствующего назначения выйдет на рынок только к концу следующего года в лучшем случае. Будет ли он соответствовать требованиям к работе с Copilot+, пока не уточняется.

#microsoft #qualcomm #windows #mediatek #snapdragon x elite #copilot+
+
Написать комментарий (0)
Фил Спенсер заявил, что Microsoft всё же нужна портативная игровая консоль
Молодой Маркус Феникс и его напарник в дебютном трейлере Gears of War: E-Day — приквела всей серии
Видео: отсылки к фильму «Чужой», таинственный культ и поклонение змее в трейлере крупного дополнения Shattered Space к ролевой игре Starfield
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
173
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
55
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
19
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
7
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
22
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
10
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
3
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3

Сейчас обсуждают

Roditch
06:56
Иногда складывается впечатление, что в США вводят санкции по указке из Кремля. Причем придумывают исключительно в ущерб своей экономике и экономике стран ЕС.
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
Илья Ковалёвъ
06:56
По всей видимости мои 4070 и 7700хт менять будет незачем
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Руслан Акименко
06:43
Иди нахуй шушара
Великолепный Косплей по мотивам аниме и манги Prison School (Школа-Тюрьма)
century84
06:33
Скорее интел.
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
Смотрю за 404
06:27
амд ввозить запретят?
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
El Grechko
06:26
Чувак, если предыдущие "это будет год иксбокс" тебя ничему не научили, то я уже даже и не знаю. Просто с холодной головой выбери 2024 или 2025 год, посмотри, что там обещают. Потом сравни с 2023, с и...
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
Смотрю за 404
06:23
Это "вершина которую ты так и не покорил"? Другие придут и проверят. Вставят термометры, раз ты слабак.
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
Смотрю за 404
06:12
Запрещенная организация, с ржавыми мосинками и калашами, первую армию мира с позором из афгана выгнала? Почётная организация. Весь мир в миг зауважал! Пусть приезжают - пионерам о том как пендосов с ...
О Петербургском международном экономическом форуме
Андрей Касянчук
06:12
"наслышаны о деформации процессоров LGA 1700"? Конечно, наслышаны! При установке в сокету процессор Интел (т.к. внутри него ничего нет, только квантовозапутанный воздух сверхнизкого давления) изгибает...
Noctua готова к выпуску суперкулера NH-D15 G2: появятся три версии с разной кривизной основания
Тимур Закиров
05:58
Но там автофокус хуже чем на S22-24 ,
Samsung Galaxy S24 FE будет оснащен 50-Мп ISOCELL GN3 в качестве основного сенсора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем