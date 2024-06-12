Пока этому мешает договорённость между Qualcomm и Microsoft.

Пока всё внимание прессы приковано к процессорам Qualcomm Snapdragon X Elite, которые позволяют создавать ноутбуки под управлением Microsoft Windows и функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта. Подобная исключительность обусловлена существующей между Qualcomm и Microsoft договорённостью, согласно которой первая будет оставаться единственным партнёром второй, способной выпускать подобные процессоры, до конца текущего года. Как только сроки действия этой договорённости истекут, по данным Reuters, в работу по созданию подобного процессора включится и тайваньская компания MediaTek.

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Источник изображения: MediaTek

Её Arm-совместимый процессор для Windows, по информации Reuters, будет использовать готовые архитектурные решения одноимённого британского холдинга, чтобы ускорить процесс разработки и вывода чипа на рынок. Поскольку подобный процесс всё равно растянется почти на год, то и процессор MediaTek соответствующего назначения выйдет на рынок только к концу следующего года в лучшем случае. Будет ли он соответствовать требованиям к работе с Copilot+, пока не уточняется.