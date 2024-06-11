Оно должно было появиться к 2028 году, но контракты с подрядчиками до сих пор не подписаны.

Военные действия на территории сектора Газа, которые начались в октябре прошлого года, не заставили Intel отказаться от планов по строительству на юге Израиля предприятия Fab 38 стоимостью $25 млрд, которое должно было появиться к 2028 году по соседству с уже имеющимся Fab 28, выпускающим чипы по 10-нм и 7-нм технологии.

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Источник изображения: Bloomberg

Компания OPC должна была к 2026 году построить электростанцию для снабжения нового предприятия Intel электроэнергией, потратив на это $900 млн. Как сообщает издание Calcalist, недавно Intel уведомила потенциальных поставщиков материалов и оборудования для будущего Fab 38, что в их услугах пока не нуждается. При этом представители Intel заверили СМИ, что компания дорожит своим бизнесом в Израиле, но готова вносить изменения в график реализации тех или иных проектов, ориентируясь на совокупность различных факторов.

Не исключено, что у компании банально не хватает финансов, ведь из $25 млрд, необходимых на строительство Fab 38, власти Израиля готовы покрыть субсидиями не более $3,2 млрд, при этом компания попадает в зависимость от местных поставщиков материалов и комплектующих сроком на десять лет, обязуясь ежегодно закупать у них продукцию на фиксированную сумму.