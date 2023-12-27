Общие затраты на него составят $25 млрд.

Пандемия характеризовалась дефицитом процессоров, поэтому в 2021 году компания Intel объявила о своей готовности вложить $10 млрд в расширение производства компонентов в израильском городе Кирьят-Гат. Теперь же Bloomberg сообщает о готовности производителя вложить в общей сложности до $25 млрд в развитие данной площадки на юге Израиля. В свою очередь, власти страны готовы возместить компании до 12,8% расходов на реализацию этого инвестиционного проекта, что в денежном выражении соответствует $3,2 млрд.

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Источник изображения: Intel

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Intel построит ещё одно предприятие в Кирьят-Гате, создав несколько тысяч рабочих мест. Оно начнёт работу в 2028 году и будет активно функционировать как минимум до 2035 года. Строительные работы на соседнем с уже имеющимся предприятием Intel участке уже ведутся на так называемом «нулевом цикле». Попутно Intel взяла на себя обязательства в течение ближайших десяти лет потратить не менее $16,6 млрд на закупку комплектующих и материалов израильского происхождения. Intel остаётся крупнейшим иностранным работодателем в Израиле, штат местного персонала компании достигает 11 700 человек.