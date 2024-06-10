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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство SK Group встретилось с новым председателем совета директоров TSMC
Компании продолжат сотрудничество и углубят его.

Южнокорейские СМИ дают понять, что действующее руководство SK Group не собирается сдавать лидирующие позиции дочерней компании SK hynix в сегменте производства памяти семейства HBM, а потому ведёт регулярные переговоры со всеми заинтересованными партнёрами. В декабре прошлого года председатель совета директоров SK Group Чей Тэ Вон (Chey Tae-won) посетил Нидерланды, где встречался с руководством ASML, поставляющей передовые литографические системы для производства чипов памяти. В апреле он встретился с главой и основателем NVIDIA Дженсеном Хуаном (Jensen Huang) в Калифорнии.

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Источник изображения: SK Group

На прошлой неделе председатель совета директоров SK Group в компании главы SK hynix Квак Но Чуна (Kwak Noh-jung) побывал на Тайване, где вёл переговоры с недавно вступившим в должность председателя совета директоров TSMC Си-Си Вэем (C.C. Wei). Привязка визита к подобному событию весьма условна, ведь до этого Вэй на протяжении почти шести лет был генеральным директором TSMC и остаётся им, но сама по себе встреча руководства двух компаний подчёркивает стремление SK Group заручиться поддержкой важного технологического партнёра.

Как ожидается, TSMC будет снабжать SK hynix подложками для микросхем HBM4, которые начнут выпускаться уже в следующем году, а также будет предоставлять корейскому партнёру услуги по их тестированию и упаковке. NVIDIA будет получать от SK hynix данные микросхемы памяти, а ASML должна поставлять оборудование для выпуска самих чипов HBM4. Этими взаимозависимостями и объясняется география деловых поездок руководства SK Group за последние полгода.

#tsmc #тайвань #sk hynix #hbm4
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С начала этого года TSMC выручила на 27% больше, чем годом ранее
HBM4E будет использовать 20-ярусные стеки памяти и появится в 2028 году
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