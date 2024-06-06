Вырученные $11 млрд в основной части будут потрачены на другие проекты.

На днях корпорация Intel объявила о своей сделке с инвестиционной компанией Apollo, по условиям которой та заплатит ей $11 млрд за 49% акций в уставе совместного предприятия, управляющего деятельностью фабрики Fab 34 по выпуску полупроводниковых компонентов. На конференции Bank of America корпоративный вице-президент Intel Джон Питцер (John Pitzer) более подробно объяснил, как будет вестись работа этого совместного предприятия.

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Источник изображения: Intel

В отличие от сделки с Brookfield двухлетней давности, которая подразумевала финансирование строительства предприятий Intel, ещё не появившихся в Аризоне, ирландский сценарий подразумевает уступку Apollo прав по управлению Fab 34 в размере 49% акций, и само предприятие уже почти готово к работе. На его строительство сама Intel потратила около $18,4 млрд, поэтому за почти половину акций Apollo отдала не совсем пропорциональные $11 млрд. Intel признаётся, что вырученные от партнёра деньги потратит преимущественно на развитие других проектов, а предприятие в Ирландии на данном этапе почти не требует дополнительных инвестиций.

Intel будет выкупать продукцию совместного предприятия по цене, которая будет предусматривать некоторую наценку относительно себестоимости. Это позволит совместному предприятию получать некоторую прибыль, часть которой и будет доставаться Apollo как партнёру Intel. При этом финансовые показатели совместного предприятия в Ирландии будут в полной мере отображаться в отчётности Intel.