В обмен на 49% акций совместного предприятия с Intel.

Принятая действующим руководством Intel программа «Smart Capital» позволяет компании экономить собственные средства на капитальных затратах, привлекая для этого как государственные субсидии, так и финансовые ресурсы сторонних инвесторов. В 2022 году Intel договорилась о привлечении $15 млрд канадской компании Brookfield для финансирования строительства двух своих предприятий в Аризоне. На этой неделе, как поясняет Bloomberg, была достигнута договорённость с Apollo Global Management о покупке ею 49% акций в совместном предприятии с Intel, которое будет управлять деятельностью строящегося в Ирландии предприятия Fab 34.

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Источник изображения: Intel

Корпус фабрики будет достроен в текущем месяце, далее его предстоит оснастить необходимым оборудованием. Здесь будут выпускаться чипы по технологии Intel 3 и Intel 4 как для собственных нужд Intel, так и для сторонних заказчиков. Intel в обмен на $11 млрд инвестиций обязуется перед Apollo не только выкупать минимальное гарантированное количество продукции Fab 34, но и отдавать приоритет загрузке этого предприятия при распределении заказов по своей производственной сети. Формально сделка будет завершена до конца текущего квартала.