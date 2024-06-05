Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apollo вложит $11 млрд в строительство предприятия Intel в Ирландии
В обмен на 49% акций совместного предприятия с Intel.

Принятая действующим руководством Intel программа «Smart Capital» позволяет компании экономить собственные средства на капитальных затратах, привлекая для этого как государственные субсидии, так и финансовые ресурсы сторонних инвесторов. В 2022 году Intel договорилась о привлечении $15 млрд канадской компании Brookfield для финансирования строительства двух своих предприятий в Аризоне. На этой неделе, как поясняет Bloomberg, была достигнута договорённость с Apollo Global Management о покупке ею 49% акций в совместном предприятии с Intel, которое будет управлять деятельностью строящегося в Ирландии предприятия Fab 34.

реклама

Источник изображения: Intel

Корпус фабрики будет достроен в текущем месяце, далее его предстоит оснастить необходимым оборудованием. Здесь будут выпускаться чипы по технологии Intel 3 и Intel 4 как для собственных нужд Intel, так и для сторонних заказчиков. Intel в обмен на $11 млрд инвестиций обязуется перед Apollo не только выкупать минимальное гарантированное количество продукции Fab 34, но и отдавать приоритет загрузке этого предприятия при распределении заказов по своей производственной сети. Формально сделка будет завершена до конца текущего квартала.

#intel #полупроводники #литографическое производство #инвестиции #ирландия #apollo global management
+
Написать комментарий (0)
Глава Intel призвал США не перегибать с санкциями против Китая
Намерения OpenAI построить десятки новых предприятий по выпуску чипов в TSMC считают излишеством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
35
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
247
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
9
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
47
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
68
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
143
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
7
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
5
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9

Сейчас обсуждают

aoxoa1
07:15
Потому что в России живем и на большей части территории полгода снег лежит и холодно. Даже летом приедешь на дачу, а там +15, ветер и дождь целый день, а теплые вечера на большей части России даже ле...
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
Dante1980
07:14
у вас изначальная постановка вопроса "вся презентация" поставлена не правильно. Большие презентации называются PlayStation Showcase А это обычный квартальный State of Play Почувствуй разницу
State of Play (май 2024) - шахматный эндшпиль с консолями Xbox
aoxoa1
07:06
Школота брать не будет - лгбт не завезли. Лучше асрок стил легенд возьмут))
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
deema35
07:04
Заголовок не верный он не сгорел а деградировал. Сгорел это если-бы он вообще не включался. А так про это говорили давно что чем меньше будут нормы техпроцесса тем быстрее будут деградировать чипы. ...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Владимир Матвеев
06:48
А зачем на даче игровой компьютер??? Люди уезжают на природу, чтобы уйти от социума, а тут с одного на другое место, а суть не меняется... Киношек и инета видимо в городе не хватает?!!! Для какой-то с...
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
Олег Тимофеев
06:30
Так и запишем два шашлыка , три . Три шашлыка выкинула в пропасть.
Украинская сторона признаёт потерю контроля над населённым пунктом Парасковиевка
Олег Тимофеев
06:29
Любят , любят евреи заниматься вернее зарабатывать на обещаниях .
WP: Путин может дать ответ Макрону ударом по инструкторам из Франции на Украине
Олег Тимофеев
06:27
Грешным делом это напоминает мне брошенную технику в Афганистане.
Российские военкоры опубликовали кадры с десятками уничтоженных бронемашин MaxxPro в тылу ВСУ
Олег Тимофеев
06:26
Чемезов ты как эта черепаха.
Роботизированная платформа Импульс-М прошла ряд тестов и уже переходит на этап полигонных испытаний
Олег Тимофеев
06:24
Объясняю за чем у Панциря две пушки а у китайцев одна у Панциря две пушки для того чтобы каждая могла стрелять своим снарядом к примеру правая трассирующим левая разрывным а у них одна пушка потому чт...
Army Recognition: Китай проводит испытания нового ЗРПК, который сравнивают с российским "Панцирем"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем