Его бизнес от этого не особо пострадает, а вот конкурентам станет хуже.

Недавно назначенный на пост председателя совета директоров TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) успел намекнуть, что услуги компании обходятся NVIDIA слишком дёшево, но это высказывание не осталось без внимания Дженсена Хуана (Jensen Huang), как отмечают тайваньские СМИ. По их данным, глава NVIDIA не стал возражать против переговоров с TSMC о повышении цен на услуги последней со следующего года. Одновременно руководитель и основатель NVIDIA заявил, что его не слишком беспокоит влияние геополитической обстановки в регионе на деятельность тайваньской TSMC. Последняя, по его словам, достаточно сильна в решении вопросов, связанных с функционированием цепочек поставок.

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Источник изображения: TSMC

По мнению тайваньских источников, повышение цен на услуги TSMC в сфере передовой литографии в большей мере отрицательно повлияет на конкурентов NVIDIA, чем на саму компанию. Её норма прибыли в прошлом квартале достигла 78,36%, тогда как сама TSMC ограничивалась 53,07%, а та же AMD и вовсе довольствовалась 46,78%. Рост затрат на выпуск чипов сильнее скажется на бизнесе других клиентов TSMC, а не NVIDIA. По этой причине глава последней и говорит о возможном повышении цен на услуги TSMC столь спокойно.

На собрании акционеров TSMC на этой неделе совет директоров компании одобрил выделение $17,4 млрд на расширение производственных мощностей, задействованных при выпуске чипов по передовым литографическим нормам. Это почти половина капитальных затрат, выделенных компанией на текущий год. Закономерно, что приоритет отдаётся расширению именно передовых производственных линий, ведь они обеспечивают компанию более чем половиной всей выручки.