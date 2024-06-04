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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Председатель совета директоров TSMC намекнул, что не прочь брать с NVIDIA больше денег
Потому что кое-кто уже забрался на 17-е место в списке Forbes, и с TSMC было бы неплохо поделиться.

На днях вступившего в должность председателя совета директоров TSMC Си-Си Вэя (C.C. Wei) сложно назвать новичком в компании, поскольку он с 2018 года возглавляет её в статусе генерального директора, а до этого работал на других должностях, но представители прессы набросились на него с вопросами, как будто это назначение стало для них неожиданностью. Издание Nikkei Asian Review, например, получило крайне редкий комментарий руководства TSMC относительно ценовой политики компании и характера её взаимоотношений с клиентами.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Во всяком случае, Си-Си Вэй дал понять, что уже думал о повышении расценок на услуги компании для NVIDIA, которая в больших количествах заказывает у TSMC в производство кристаллы для ускорителей вычислений в системах искусственного интеллекта, а потом ей же доверяет их тестирование и упаковку. Председатель совета директоров TSMC, по его словам, уже жаловался главе NVIDIA по поводу дороговизны продуктов последней из компаний. Часть их добавленной стоимости TSMC хотела бы получать в свой карман, как намекнул руководитель тайваньского подрядчика.

#nvidia #полупроводники #литографическое производство #tsmc #дженсен хуанг
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Намерения OpenAI построить десятки новых предприятий по выпуску чипов в TSMC считают излишеством
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